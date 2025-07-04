Стало известно, от экспорта каких товаров в РФ критически зависим Азербайджан

Прайм: Азербайджан критически зависим от продаж РФ пластика, томатов и фруктов

Россия стала основным покупателем неэнергетического экспорта Азербайджана. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

Как уточняет агентство, самый большой объем экспорта пришелся на изделия из пластика, а также томаты и фрукты — именно эти категории заняли лидирующие позиции в структуре азербайджанского экспорта помимо топливно-энергетического сектора.

Кроме того, на долю России приходится 87% поставок экзотических фруктов на сумму 153,4 млн долларов, 64% продукции из пластика на 235,7 млн долларов, а также 53% экспорта орехов.

Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

3 июля пятеро сотрудников азербайджанского отделения Sputnik, имеющих гражданство страны, были отпущены под подписку о невыезде.

Ранее в РФ заявили о готовности к взаимовыгодному сотрудничеству с Азербайджаном.