Торговые связи России и Азербайджана оказались под угрозой разрыва

«Ведомости»: Азербайджан больше пострадает от возможного разрыва торговли с РФ

Обострившиеся политические отношения Российской Федерации и Азербайджана могут спровоцировать разрыв экономических связей между странами. Об этом пишет газета «Ведомости».

Директор Центра исследований международной торговли Президентской академии Александр Кнобель считает, что Азербайджан в этом случае окажется в более слабой позиции. В данный момент Азербайджан покупает у РФ нефть Urals для внутреннего потребления, а собственный сорт (Azeri Light) отправляет на экспорт. Также Россия является для Азербайджана одним из главных рынков сбыта фруктов и овощей.

При разрыве торговых связей Баку может лишиться не только рынка и поставщика, но и логистического партнера.

«Россия же столкнется с локальными потерями и ростом цен на отдельные товары», — отметил Кнобель.

Однако, по его словам, Россия сможет компенсировать потенциальные потери за счет других рынков.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для России и Азербайджана чрезвычайно важны отношения дружбы, но есть те, кто хочет их испортить, и они должны хорошо об этом подумать.

Ранее в МИД РФ назвали возможную причину претензий Баку к Sputnik.