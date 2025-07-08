В Госдуме прорабатывают меры регулирования закупочных цен на продукты питания

Экспертный совет по торговле при комитете Госдумы по промышленности и торговле обсудил возможную проработку мер регулирования цен на основные продукты питания. Об этом сообщила ТАСС зампред комитета нижней палаты российского парламента по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

По ее словам, вопросы по справедливому ценообразованию от аграриев звучат постоянно.

«Например, сейчас некоторые сети закупают яйцо по цене 30 рублей за десяток, при этом себестоимость составляет 60 рублей», — рассказала Оглоблина.

Депутат отметила, что в последнее время все чаще возникает «эффект качелей», когда закупочная цена на продукцию то резко падает, то вдруг растет. По ее словам, нужно установить цены исходя из текущих условий, а также себестоимости и рентабельности производителей.

Отдавая свою продукцию по заниженной цене, аграрии вынуждены сокращать посевные площади или поголовье, работать себе в убыток, чего быть не должно, заявила Оглоблина.

Она пообещала, что депутаты вместе с Минпромторгом, Минсельхозом, профильными союзами производителей и торговых сетей продолжат работу, по итогам которой должны быть сформированы правила и методы установления честной цены для сельхозтоваропроизводителей.

До этого зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов рассказал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла решение проверить рыболовецкие компании на объемы добычи и обоснованность изменения цен на продукцию, потому что по некоторым сегментам ситуация вызывает опасения с точки зрения резкого роста ее стоимости.

В мае руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой поручить Минсельхозу разработать меры по сдерживанию цен на продовольственные товары. В обращении также призывается рассмотреть возможность корректировки роста цен и тарифов в топливно-энергетической сфере и ЖКХ.

Ранее стало известно, какие продукты подешевели в России.