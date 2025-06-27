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В Госдуме объяснили, зачем ФАС начала проверку рыболовецких компаний

Депутат Спиридонов: ФАС проверит рыболовецкие компании из-за роста цен на рыбу
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Freepik.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла решение проверить рыболовецкие компании на объемы добычи и обоснованность изменения цен на продукцию, потому что по некоторым сегментам ситуация вызывает опасения с точки зрения резкого роста ее стоимости. Об этом рассказал зампред Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов («Единая Россия»), передает Дума ТВ.

По его словам, проверки пройдут по всей цепочке. В частности, они коснутся вылова рыбы, ее переработки и так далее. Депутат пояснил, что это позволит выявить, в каком месте происходит наибольший рост цен.

Он добавил, что цены могут расти на фоне повышения стоимости компонентов, которые используются в оборудовании иностранного производства.

«В условиях санкционного давления со стороны Запада это достаточно сложно, приходится прибегать к различным схемам, которые увеличивают, естественно, стоимость договора о комплектующих. Поэтому будем следить за выводами, которые сделает ФАС», — заключил Спиридонов.

25 июня ФАС направила запросы 37 рыбодобывающим компаниям для проверки обоснованности изменения цен на рыбную продукцию. По данным пресс-службы, компании, которым был отправлен запрос, занимаются производством горбуши, минтая, трески и сельди. В ФАС призвали представителей компаний предоставить данные о первичной переработке и покупателях, включая данные об объемах реализуемой продукции.

Ранее в ФАС призвали бесплатно раздавать питьевую воду в аэропортах.

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