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В России подешевели пять продуктов

Росстат: в России за неделю подешевели яйца и картофель
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Куриные яйца в России за период с 24 по 30 июня стали дешевле на 1,6%, а картофель — на 1,5%. Такая информация следует из доклада Росстата.

«Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-0,1%), в том числе на капусту белокочанную и картофель (-1,5%), помидоры (-1,3%), лук репчатый, свеклу столовую и бананы (-0,7%)», — говорится в документе.

Помимо картофеля и яиц, снижение цен коснулось мясных консервов для детского питания, риса и сахарного песка — на 0,3% и на 0,2% соответственно, следует из доклада.

Росстат отмечает, что также изменились цены на морковь и яблоки — продукты подорожали на 2,5% и 1,3% соответственно.

В мае руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой поручить Минсельхозу разработать меры по сдерживанию цен на продовольственные товары. В обращении также призывается рассмотреть возможность корректировки роста цен и тарифов в топливно-энергетической сфере и ЖКХ.

Ранее россиян предупредили о подорожании мороженого.

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