На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мишустина призвали сдержать рост цен на продукты и тарифы ЖКУ

Депутат Миронов попросил Мишустина сдержать рост цен на продукты и тарифы ЖКУ
close
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Премьер-министра Михаила Мишустина попросили поручить Минсельхозу разработать меры по сдерживанию цен на продовольственные товары. Письмо с соответствующим предложением главе правительства направил руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов, передает ТАСС.

Он также призвал рассмотреть возможность корректировки роста цен и тарифов в топливно-энергетической сфере и ЖКХ.

Существенное влияние на уровень инфляции в стране, считает Миронов, оказывает рост и цен в топливно-энергетической сфере, ЖКХ, услуги банков. Он напомнил, что летом планируется повышение тарифов в этих сферах, что приведет к дополнительному росту потребительских цен.

По мнению депутата, рост цен указанных позиций провоцирует рост цен во всех сферах экономики, при этом высокая ключевая ставка Центробанка не является действенным инструментом в борьбе с этим.

Тарифы ЖКХ с 1 июля будут проиндексированы в среднем на 11,9%.

До этого газета «Коммерсантъ» сообщила, что фрукты и ягоды за год подорожали в России на 26%.

Ранее Путин рассказал о разговоре с Лукашенко про дефицит картошки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами