Мишустина призвали сдержать рост цен на продукты и тарифы ЖКУ

Депутат Миронов попросил Мишустина сдержать рост цен на продукты и тарифы ЖКУ

Премьер-министра Михаила Мишустина попросили поручить Минсельхозу разработать меры по сдерживанию цен на продовольственные товары. Письмо с соответствующим предложением главе правительства направил руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов, передает ТАСС.

Он также призвал рассмотреть возможность корректировки роста цен и тарифов в топливно-энергетической сфере и ЖКХ.

Существенное влияние на уровень инфляции в стране, считает Миронов, оказывает рост и цен в топливно-энергетической сфере, ЖКХ, услуги банков. Он напомнил, что летом планируется повышение тарифов в этих сферах, что приведет к дополнительному росту потребительских цен.

По мнению депутата, рост цен указанных позиций провоцирует рост цен во всех сферах экономики, при этом высокая ключевая ставка Центробанка не является действенным инструментом в борьбе с этим.

Тарифы ЖКХ с 1 июля будут проиндексированы в среднем на 11,9%.

До этого газета «Коммерсантъ» сообщила, что фрукты и ягоды за год подорожали в России на 26%.

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