Российская нефть выросла в цене на фоне рисков, связанных с ирано-израильским конфликтом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus.

При этом, как нефть марки Urals, так и премиальная ESPO превысили значение ценового потолка, установленного странами G7 для нефтяного сырья из России на уровне $60 за баррель. Накануне в порту Приморска стоимость Urals составляла $65,08 за баррель, а в Новороссийске — $65,23. В порту Козьмино нефть ESPO стоила $70,32 за баррель.

Утром во вторник, 24 июня, стоимость барреля марки Brent упала более чем на 4,7% и временно опускалась ниже $67 — такое значение наблюдается впервые с 11 июня. К 9:35 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на уровне $67,16. При этом фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе подешевели на 5,12% — до $65 за баррель.

На фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке в середине июня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла почти до $80 за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал держать цены на нефть низкими.