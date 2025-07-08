ЦБ РФ расширяет список валют с официальными курсами к рублю

Центробанк России будет устанавливать официальные курсы к рублю еще 12 валют

Центральный банк (ЦБ) России с 10 июля начнет устанавливать официальные курсы еще 12 иностранных валют по отношению к рублю. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Так, в перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Центробанком РФ, добавлены така, бахрейнский динар, боливиано, кубинское песо, алжирский динар, эфиопский быр, иранский риал, кьят, тугрик, найра, оманский риал, саудовский риял.

8 июля кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер спрогнозировал, что рубль останется самой подорожавшей валютой в мире по итогам 2025 года. Но в среднесрочной перспективе, как считает он, курс национальной валюты снизится: доллар будет стоить 80–85 рублей, а юань — 11,5–12 рублей.

В первой половине 2025 года рубль укрепился к доллару сильнее всех других валют, сообщило РИА Новости 3 июля.

Ранее инвестстратег предостерег россиян от игр с курсами валют.