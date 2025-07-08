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Рублю предрекли статус самой подорожавшей валюты в мире по итогам года

Экономист Зельцер: рубль останется самой подорожавшей валютой в мире в 2025 году
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SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Рубль останется самой подорожавшей валютой в мире по итогам 2025 года. Но в среднесрочной перспективе курс национальной валюты снизится: доллар будет стоить 80–85 рублей, а юань — 11,5–12 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«По итогам года рубль наверняка останется в лидерах укрепления в мире, но не с такими выдающимися результатами. Пока курс рубля находится на максимуме с весны 2023 года и при +20–25% относительно курсов основных иностранных валют. По нашим оценкам, пик укрепления рубля был пройден еще в конце весны. Идет формирование дна в инвалютах на очень низкой волатильности — обычно это предвещает всплеск их курсов. Факторы грядущего разворота курсов зарубежных валют с многолетнего дна включают снижение объемов российского экспорта, рост импорта, ускоренное снижение ключевой ставки ЦБ», — отметил Зельцер.

По его оценке, в ближайшее время курс доллара поднимется до 80 рублей, юаня — выше 11 рублей, а к концу лета — до 80 рублей и 11,5 рубля соответственно.

В первой половине 2025 года рубль укрепился к доллару сильнее всех других валют, сообщило РИА Новости 3 июля.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев предрек небольшое ослабление рубля.

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