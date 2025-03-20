Инвестстратег предостерег россиян от игр с курсами валют

Россиянам не стоит заниматься играми с курсами валют, то есть покупать небольшие суммы зарубежных валюты при снижении их курсов. Об этом «Газете.Ru» заявил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Доллары и евро сохраняют свою инфраструктурную токсичность для банков, бизнеса и самих россиян. Во-вторых, попытки купить валюту дешевле, чтобы когда-то продать дороже, особенно если речь идет о небольших суммах, чаще всего приносят совсем не те результаты, что ожидалось, из-за высоких издержек на конвертацию и непредсказуемых курсовых «кульбитов». Для валютной диверсификации сейчас лучше всего подходят юань и номинированные в нем инструменты (депозиты, облигации российских компаний), а также квазивалютные активы — золото, замещающие облигации. Рассуждать о потенциальном снятии санкций с биржевой инфраструктуры, возобновлении операций с долларом и евро пока преждевременно. А значит, и работать с этими валютами в инвестиционном плане рискованно», — пояснил Бахтин.

По его словам, копить доллары или евро целесообразно, если предстоят заграничное путешествие, покупка недвижимости в другой стране, оплата зарубежного образования.

19 марта курс доллара превысил 83 рубля, евро — 91 рубль, юань — 11,4 рубля.

Ранее был назван экономически обоснованный курс доллара.