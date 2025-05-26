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Россиянам пообещали резкий рост цен на золото в 2026 году

Финансист Мольдерф: цены на золото могут вырасти на 20–30% в 2026 году
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Depositphotos

В 2026 году цены на золото могут вырасти на 20–30% по сравнению с 2025 годом, спрогнозировал для «Газеты.Ru» генеральный директор сервиса Moneymatika Максим Мольдерф.

«Золото остается одним из самых надежных и доходных активов. В 2022 году его цена в рублях выросла на 34%, в 2023 году — на 49%, в 2024 году — на 55%. В среднем это около 46% годовых. За три года золото обогнало по доходности валюту, вклады, облигации и недвижимость. К концу года цена может достичь 9 565–10 931 рубль за грамм. Если не произойдет масштабных откатов, в 2026 году рост может продолжиться на уровне 20–30%, что делает золото одним из самых перспективных инструментов для частного инвестора. Золото помогает сохранить капитал в периоды нестабильности. Лично я держу 25% своего портфеля в золоте», — отметил Мольдерф.

По его словам, разница в ценах продажи и покупки золота по популярным слиткам 50 граммов или 100 граммов редко превышает 5% — примерно как при операциях с валютой.
Мольдерф посоветовал россиянам часть сбережений направить в золото, отметив, что если случится краткосрочная коррекция, она не изменит долгосрочного тренда. Многие инвесторы используют стратегию усреднения — покупают регулярно небольшими объемами, снижая таким образом риск входа на пике, уточнил эксперт. По его словам, есть альтернатива золотым слиткам — инвестиционные монеты. Эксперт пояснил, что они тоже являются выгодным вложением, но при этом еще имеют коллекционную и эстетическую ценность. Особенно популярна монета «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей, а также эксклюзивные серии, которые часто выбирают как статусный подарок, заключил Мольдерф.

Ранее россиянам дали советы, во что сейчас вложиться, чтобы через 10 лет выгодно продать.

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