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В Турции рассказали об условиях совершения переводов в Россию

РИА: банк Ziraat осуществляет переводы между РФ и Турцией при раскрытии данных
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Турецкий государственный банк Ziraat осуществляет переводы между РФ и Турцией только при условии полного раскрытия данных о целях перевода и его адресате. Об этом пишет РИА Новости.

«От вас потребуется полная информация о целях перевода, адресате. Запрашиваемая банком информация должна быть представлена в полном объеме», — подчеркнул представитель банка.

Еще в августе 2024 года турецкий Ziraat Bank перестал открывать счета в рублях. Позднее банк приостановил переводы в РФ до распоряжения правительства.

В начале 2024 года турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать переводы из России. Источник агентства связывает проблему с давлением США на Турцию из-за санкций. Крупнейший частный банк Турции Denizbank подтвердил сохранение трудностей с переводами, отметив, что россияне по-прежнему могут открывать рублевые счета.

Ранее в России заработал лимит в 100 тыс. рублей для переводов без открытия счета.

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