Турецкий госбанк отказался от операций с рублем

Государственный банк Турции Ziraat прекратил открытие счетов в российской валюте. Об этом пишет РИА Новости.

Проблема затронула российских бизнесменов, ведущих деятельность в Турции.

Ранее для открытия рублевого счета требовался вид на жительство или разрешение на работу/учебу в стране. Сейчас некоторые частные банки предлагают такую услугу при условии внесения депозита.

«Нет, сейчас счета в рублях не открываются», — заявили в Ziraat Bank.

Владельцы существующих рублевых счетов могут получать средства с конвертацией в лиры при усиленном контроле. Для этого необходимо иметь дополнительный счет в турецкой валюте.

До этого стало известно, что торговля между Турцией и Россией может остановиться из-за проблем с банковскими переводами. Турецкий аналитик Энгин Озер отметил, что это уже затрудняет экспорт и негативно сказывается на туристическом секторе.

Ранее в Турции назвали кошмаром экспорт товаров в Россию.