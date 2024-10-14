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Банки Турции ждут разрешения на прием российских денег

Банк Ziraat в Турции ждет решения властей для возобновления переводов с РФ

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Личный архив Искандера Каримова

Госбанк Турции Ziraat ожидает решения властей для возобновления денежных переводов из России. Представитель операционного департамента филиала банка в Анкаре сообщил РИА Новости о невозможности осуществления таких операций в настоящее время.

С начала года турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать переводы из России. Источник агентства связывает проблему с давлением США на Турцию из-за санкций. Крупнейший частный банк Турции Denizbank подтвердил сохранение трудностей с переводами, отметив, что россияне по-прежнему могут открывать рублевые счета.

«Мы ожидаем решения властей, оно пока к нам не поступило», — заявил представитель Ziraat Bank, отказавшись назвать причины проблемы и сроки ее решения.

В начале сентября посол России в Турции Алексей Ерхов охарактеризовал ситуацию как напряженную, обвинив Запад в целенаправленном разрушении российско-турецкого экономического сотрудничества.

Ранее российские экспортеры столкнулись с кризисом ликвидности.

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