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Россияне рассказали, как рассчитываются с друзьями

Каждый одиннадцатый опрошенный россиянин подсчитывает долги друзей с помощью ИИ
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Более половины (62%) опрошенных россиян рассчитываются друг с другом по системе «ты сегодня — я завтра», не прибегая к точному подсчету. Однако каждый одиннадцатый респондент (9%) признался, что отправляет все чеки искусственному интеллекту, чтобы получить готовый расчет. Таковы результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

При этом наиболее популярным способом отслеживания общих трат является банковское приложение — им пользуются 44% опрошенных. 28% предпочитают Excel-таблицу или заметки на телефоне. Лишь 16% пользуются специализированными приложениями для расчетов между друзьями.

Согласно результатам опроса, большинство россиян не считают расходы «до копейки», особенно если сумма невелика. Только 6% отслеживают даже траты до 300 рублей. Основной порог, после которого начинается деление расходов, составляет 500–1 тыс. рублей.

При этом 54% респондентов выразили интерес к появлению единого сервиса, который бы автоматически подтягивал данные о трате из разных банковских приложений, показывал баланс в группе и предлагал удобный способ погасить задолженности.

«Тема неформальных взаиморасчетов — это не только про доверие, но и про комфорт. Даже при небольших суммах люди сталкиваются с неловкостью: напомнить о долге, не забыть кому и сколько перевел, сохранить баланс в компании. Мы видим запрос на простые, интуитивно понятные сервисы, которые автоматизируют эту часть повседневной финансовой жизни», — отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее ИИ выявил главные финансовые ошибки россиян и научил с ними бороться.

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