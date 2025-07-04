ИИ Сбера выявил главные финансовые ошибки россиян и научил с ними бороться

Сервисы персонального финансового менеджмента (PFM) на базе искусственного интеллекта в приложении «СберБанк Онлайн» проанализировали поведение клиентов и выделили три ключевые проблемы: ненужные подписки, спонтанные траты и отсутствие накоплений. Об этом на Финансовом конгрессе Банка России рассказал старший вице-президент Сбера Руслан Вестеровский.

Сбер выявил, что в среднем пользователи теряют 1 000 рублей в месяц на неиспользуемых сервисах. Также более 60% трат на маркетплейсах не связаны с целями клиентов. У таких пользователей уровень сбережений на 30% ниже, чем у планирующих бюджет. 40% клиентов со стабильным доходом не создают финансовых целей. Это приводит к хаотичным переводам между счетами и отсутствию финансовой «подушки безопасности».

«Финансовое здоровье подобно физическому: человек не всегда замечает, где теряет силы или ресурс. ИИ позволяет оценить финансовую жизнь со стороны, найти слабые места и дает понятные рекомендации. Выступая финансовым навигатором, он дает опору и ясность», — отметил Руслан Вестеровский.

В частности, виртуальный ассистент «Салют» помогает проверить привязки карт и отписаться от лишнего. Также по команде «Дайджест расходов» пользователи могут начать анализ своих финансов и на основе него принять взвешенные решения. Кроме того, в PFM предусмотрены контекстные рекомендации, которые подсказывают, как оптимизировать бюджет, исходя из жизненной ситуации.

В Сбере уточнили, что PFM банка со встроенным искусственным интеллектом используют уже свыше 10 млн человек. 15% клиентов ежемесячно следуют хотя бы одному совету ИИ. Также интерес к инвестиционным рекомендациям искусственного интеллекта вырос на 31% за год, особенно среди новичков.

«Основная польза ИИ в том, что он не заменяет выбор, а предлагает действия, основанные на целях и привычках человека. Для нас важно помочь клиенту осознанно подойти к своим решениям», — подчеркнул топ-менеджер Сбера.