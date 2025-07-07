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Президент Бразилии назвал безответственными угрозы Трампа ввести пошлины

Лула да Силва: угрозы Трампа о введении пошлин против партнеров БРИКС несерьезны
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Minh Hoang/AP

Американский лидер Дональд Трамп, угрожая ввести таможенные пошлины в отношении партнеров сообщества БРИКС, ведет себя безответственно и несерьезно, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро, глава Бразилии подчеркнул, что угрозы миру в интернете, исходящие от президента страны такого размера, как Соединенные Штаты, не являются ответственными и серьезными. Он назвал заявления Трампа о санкциях большой ошибкой и безответственным решением.

Лула да Силва отметил, что у него нет желания комментировать угрозы Трампа в социальных сетях, при этом он указал, что в случае введения пошлин государства БРИКС и их партнеры имеют право на зеркальный ответ.

7 июля Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США введут дополнительные торговые пошлины размером 10% в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС.

На инициативу американского лидера уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сотрудничество в рамках БРИКС не направлено против других государств.

Ранее доллар США обвалился из-за пошлин Трампа.

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