С 1 августа США введут пошлины в отношении ЮАР, Малайзии, Мьянмы и Лаоса. Об этом в соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп.

Так, Соединенные Штаты Америки введут пошлины в размере 40% на всю продукцию, импортируемую из Лаоса и Мьянмы, 30% — на импорт из ЮАР, а также 25% пошлины на товары из Малайзии.

До этого стало известно, что с 1 августа США введут единый тариф в 25% на все товары из Японии и Южной Кореи, ввозимые на американский рынок.

В апреле Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

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