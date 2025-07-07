На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Центробанк сообщил об историческом максимуме международных резервов РФ

Международные резервы России в июне выросли до рекордных $688,731 млрд
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Международные резервы РФ по состоянию на 1 июля выросли на 1,23% по сравнению с показателями от начала прошлого месяца и составили $688,731 млрд. Об этом сообщает Центробанк.

Этот результат стал историческим максимумом для показателя, перебив предыдущий рекорд, установленный 9 мая этого года — $687,3 млрд. При этом, еще 1 января международные резервы России составляли $609,1 млрд.

Напомним, по данным на начало июня эта сумма равнялась $680,379 млрд.

3 июля стало известно, что международные резервы РФ на момент 27 июня 2025 года составили $687,7 млрд, увеличившись за неделю на $0,5 млрд. При этом 20 июня объем резервов составлял $687,2 млрд.

6 июня сообщалось, что в мае стоимость золотых резервов РФ достигла $248,2 млрд, а их доля в общих резервах страны составила 36,5%. В конце весны вложения РФ в золото увеличились на 0,5% до $248,2 млрд, что является историческим рекордом для страны. Максимум обновляется уже четвертый месяц подряд.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что ЦБ пойдет на смягчения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами