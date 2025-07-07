Центробанк сообщил об историческом максимуме международных резервов РФ

Международные резервы РФ по состоянию на 1 июля выросли на 1,23% по сравнению с показателями от начала прошлого месяца и составили $688,731 млрд. Об этом сообщает Центробанк.

Этот результат стал историческим максимумом для показателя, перебив предыдущий рекорд, установленный 9 мая этого года — $687,3 млрд. При этом, еще 1 января международные резервы России составляли $609,1 млрд.

Напомним, по данным на начало июня эта сумма равнялась $680,379 млрд.

3 июля стало известно, что международные резервы РФ на момент 27 июня 2025 года составили $687,7 млрд, увеличившись за неделю на $0,5 млрд. При этом 20 июня объем резервов составлял $687,2 млрд.

6 июня сообщалось, что в мае стоимость золотых резервов РФ достигла $248,2 млрд, а их доля в общих резервах страны составила 36,5%. В конце весны вложения РФ в золото увеличились на 0,5% до $248,2 млрд, что является историческим рекордом для страны. Максимум обновляется уже четвертый месяц подряд.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что ЦБ пойдет на смягчения.