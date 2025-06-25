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В Минэкономразвития заявили, что ЦБ пойдет на смягчения

Решетников ожидает, что Центробанк будет идти в сторону смягчения
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Александр Астафьев/РИА Новости

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что ожидает от Центробанка дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Его слова приводит ТАСС.

По его словам, инфляция замедляется, что дало возможность Центробанку снижать ключевую ставку.

«Рассчитываем, его политика будет и дальше идти в логике смягчения денежно-кредитной политики », — отметил Решетников.

Глава департамента ДКП Центробанка Андрей Ганган ранее заявил, что рубль в последнее время укрепился благодаря проводимой Центральным банком России денежно-кредитной политике. Ганган добавил, что укрепление рубля вносит дополнительный дезинфляционный импульс в динамику цен.

18 июня глава Решетников говорил, что укрепление рубля связано с недостатком спроса в экономике на фоне жесткой денежно-кредитной политики. По его словам, дальнейшая динамика курса отечественной валюты будет определяться решениями Центрального банка России.

Ранее экономист объяснил, повлияет ли конфликт на Ближнем востоке на курс рубля.

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