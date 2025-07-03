На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Международные резервы России за неделю выросли на $0,5 млрд

Центробанк: международные резервы РФ обновили исторический рекорд
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Международные резервы РФ на момент 27 июня 2025 года составили $687,7 млрд, увеличившись за неделю на $0,5 млрд. Об этом говорится на сайте Банка России.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 27 июня 2025 года составили 687,7 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 0,5 млрд долларов США, или на 0,1%, в основном из-за положительной переоценки», — говорится в сообщении.

При этом 20 июня объем резервов составлял $687,2 млрд.

До этого министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что ожидает от Банка России дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). По его словам, инфляция в стране замедляется, а это дало возможность Центробанку снижать ключевую ставку.

6 июня сообщалось, что в мае стоимость золотых резервов РФ достигла $248,2 млрд, а их доля в общих резервах страны составила 36,5%. В конце весны вложения РФ в золото увеличились на 0,5% до $248,2 млрд, что является историческим рекордом для страны. Максимум обновляется уже четвертый месяц подряд.

Ранее счетная палата предложила способ увеличения поступлений в бюджет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами