Международные резервы России за неделю выросли на $0,5 млрд

Международные резервы РФ на момент 27 июня 2025 года составили $687,7 млрд, увеличившись за неделю на $0,5 млрд. Об этом говорится на сайте Банка России.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 27 июня 2025 года составили 687,7 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 0,5 млрд долларов США, или на 0,1%, в основном из-за положительной переоценки», — говорится в сообщении.

При этом 20 июня объем резервов составлял $687,2 млрд.

До этого министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что ожидает от Банка России дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). По его словам, инфляция в стране замедляется, а это дало возможность Центробанку снижать ключевую ставку.

6 июня сообщалось, что в мае стоимость золотых резервов РФ достигла $248,2 млрд, а их доля в общих резервах страны составила 36,5%. В конце весны вложения РФ в золото увеличились на 0,5% до $248,2 млрд, что является историческим рекордом для страны. Максимум обновляется уже четвертый месяц подряд.

Ранее счетная палата предложила способ увеличения поступлений в бюджет.