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Золотые резервы России достигли исторического максимума

Стоимость золотых резервов РФ обновила исторический максимум, составив $248 млрд
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Depositphotos

В мае стоимость золотых резервов РФ достигла $248,2 млрд, а их доля в общих резервах страны составила 36,5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

В конце весны вложения РФ в золото увеличились на 0,5% до $248,2 млрд, что является историческим рекордом для страны. Максимум обновляется уже четвертый месяц подряд.

Доля золота в российских активах выросла до 36,5%, тогда как в мае была 36,3%. Это самый высокий показатель с октября 1999 года.

По данным Центробанка, международные резервы России выросли в мае на 0,02% ($108 млн) и достигли $680,379 млрд.

В период с 9 по 16 мая международные резервы РФ сократились на 2,9% ($19,8 млрд) до $667,5 млрд.

22 апреля стоимость золота достигла нового исторического рекорда: на Чикагской товарной бирже (CME) июньские фьючерсы на золото подорожали на 2,3% и достигли $3 504,2 за унцию. Как отмечал Bloomberg, рост цен на золото стал результатом ослабления доллара и критики Федеральной резервной системы США со стороны президента Дональда Трампа. Эти факторы, по мнению аналитиков, повысили спрос на золото как на «актив-убежище».

Ранее россиянам рассказали о рисках вложения в золото.

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