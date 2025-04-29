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Доля расчетов в нацвалютах в ЕАЭС достигла 91%

Вице-премьер РФ Оверчук: доля расчетов в нацвалютах в ЕАЭС достигла 91%
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Владислав Воднев/Sputnik/РИА Новости

Доля взаимных расчетов в национальных валютах внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляет около 91%. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях заседания Экономического совета СНГ, передает ТАСС.

Политик, отвечая на соответствующий вопрос, уточнил, что фактически объединение перешло на взаиморасчеты в национальных валютах. При этом он отметил, что с разными странами ситуация отличается. Самый высокий процент, заявил зампред правительства России, с Белоруссией — 98%.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе интервью бразильской газете O Globo сообщил, что в 2024 году доля рубля и валют дружественных стран составила 90% в российских расчетах со странами БРИКС. Также министр подчеркнул, что государства Глобального Юга и Востока не желают испытывать проблемы из-за возможных санкций со стороны Запада, который использует свое положение на финансовом рынке.

Ранее вице-премьер РФ Оверчук призвал Всемирный банк воздержаться от политизации.

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