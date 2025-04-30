БРИКС усилила отрыв от G7 по объему вклада в мировую экономику

Разрыв БРИКС от G7 по объему вклада в мировую экономику вырос до 8%

Разрыв между объемом вклада в мировую экономику стран БРИКС от аналогичного показателя стран G7 вырос до 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

Уточняется, что доля БРИКС в глобальном ВВП в прошлом году увеличилась до 36,8%, в то время как совокупная доля стран G7 впервые опустилась ниже 29%, составив 28,86%. Таким образом, разрыв между двумя макроэкономическими объединениями составил 8%, показав рост по сравнению с 6,9% в прошлом году.

В «Большую семерку» входят Соединенные Штаты Америки, Британия, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Америка как основатели объединения, а также Египет, Индонезия, Иран, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что у международной платежной системы стран — участниц БРИКС, BRICS Pay, есть значительные преимущества перед аналогами.

Например, как пояснил Балынин, воспользоваться данной системой смогут граждане абсолютно любой страны мира.

Ранее сообщалось, что доля расчетов в нацвалютах в ЕАЭС достигла 91%.