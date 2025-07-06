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Стал известен размер средней пенсии неработающих пенсионеров

Соцфонд: средняя пенсия неработающих пенсионеров составила 24 тысячи рублей
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Максим Блинов/РИА Новости

Неработающие пенсионеры могут рассчитывать на пенсию, немного превышающую сумму в 24 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы Социального фонда.

«Как показало исследование, средний размер пенсии работающих пенсионеров 1 апреля этого года составил 24 019 рублей», — говорится в публикации.

Агентство также напомнило, что на 1 января текущего года размер пенсии был немного ниже — в районе 23 758 рублей.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, что в августе для работающих пенсионеров произведут перерасчет страховой пенсии. Парламентарий отметил, что он затронет всех, кто официально трудился в течение прошлого года и за кого работодатели платили страховые взносы.

В свою очередь председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова сообщила, что у женщин пенсия выше, чем у мужчин в настоящее время.

Ранее сотрудники банка и полицейские спасли российского пенсионера от мошенников.

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