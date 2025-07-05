ТАСС: восемь стран ОПЕК+ договорились об увеличении добычи в августе на 548 тыс. б/с

Восемь стран ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в августе на 548 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«548 [тыс. б/с]», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

В апреле мониторинговый комитет ОПЕК+ посоветовал странам-участницам не менять параметры добычи нефти. По итогам заседания было отмечено, что в январе и феврале 2025 года страны ОПЕК+ придерживались согласованных совместно показателей добычи.

3 мая вице-премьер России Александр Новак рассказал, что государства-члены ОПЕК+ могут добывать больше нефти, но пока этого не делают. По его словам, у стран есть потенциальные месторождения и графики разработки месторождений, однако они сдерживают добычу.

Ранее стало известно, что ОПЕК+ увеличит добычу нефти втрое сверх плана.