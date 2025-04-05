ОПЕК+ посоветовала не менять параметры добычи нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ посоветовал странам-участницам не менять параметры добычи нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам заседания мониторингового комитета было отмечено, что в январе и феврале 2025 года страны ОПЕК+ придерживались согласованных совместно показателей добычи. Никаких новых решений принято не было.

3 апреля восемь стран ОПЕК+, участвующие в договоренностях по добровольному сокращению добычи нефти, провели заседание, по итогам которого было принято решение отклониться от согласованного ранее графика выхода из добровольных ограничений добычи и ускорить рост производства в мае до 411 тыс. б/с (обычно столько нефти добывается за три месяца).

Также страны условились каждый месяц проводить встречи для оценки рынка. Речь идет о части стран ОПЕК+, среди которых Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Помимо них, в ОПЕК+ участвуют Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Бразилия, Малайзия, Мексика, Судан и Южный Судан.

Ранее экс-глава ЦБ Дубинин заявил, что российская нефть оказалась под угрозой из-за пошлин Трампа.