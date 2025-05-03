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Новак рассказал о потенциале ОПЕК+ по добыче нефти

Новак: ОПЕК+ может добывать больше нефти, но пока сдерживает добычу
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Мурад Оруджев/РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак в ходе встречи восьми стран ОПЕК+ рассказал, что государства-члены организации могут добывать больше денег, но пока этого не делают. Заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 24».

«И Россия, и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты, и Кувейт — все могли бы сегодня гораздо больше добывать», — сообщил Новак.

По его словам, у стран есть потенциальные месторождения и графики разработки месторождений, однако они сдерживают добычу.

Новак до этого заявил, что мировой спрос на нефть продолжит расти, несмотря на текущие вызовы. По его оценкам, потребление увеличится на 1–1,5 млн баррелей в сутки, что связано с ожидаемым ростом глобальной экономики. Новак подчеркнул, что ежегодный рост спроса на энергоносители остается устойчивым.

Ранее Новак рассказал, что Украина продолжает атаки на энергообъекты РФ.

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