Акции «Южуралзолота» обвалились на 12% после иска о национализации

Акции ЮГК обрушились на 12% после иска о передаче компании в доход государства

Акции «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК», Челябинская область) обвалились на 12,31% после поданного Генпрокуратурой РФ иска о национализации холдинга. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

2 июля стало известно, что сотрудники управления ФСБ по Челябинской области и Следственного комитета России провели обыски в офисах «Южуралзолота». В ходе работы силовики выявили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов в Челябинской области. В результате, по информации ведомств, водоохранная зона была загрязнена, а экологическая обстановка ухудшилась.

В марте силовые структуры провели обыски в офисах агрохолдинга «Русагро», включая московские отделения. В ходе оперативных мероприятий осуществлялась выемка документов.

Ранее сообщалось, что доход «Южуралзолота» могут обратить в пользу государства.