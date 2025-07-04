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Крупнейшего производителя соли в РФ заподозрили в нарушении закона

ФАС выдала «Руссоль» предупреждение из-за уклонения в заключении договоров
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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение крупнейшему производителю соли в РФ, компании «Руссоль». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что по итогам 2024 года компания заняла доминирующее положение на оптовом рынке пищевой соли. При этом, как уточняет ФАС,«Руссоль» уклонялась от заключения договора поставки с компаниями «Сольторг» и «Главснаб», что является нарушением антимонопольного законодательства.

ФАС выдала организации предупреждение, на основании которого «Руссоль» должна разработать торговую политику, устанавливающую принципы ценообразования на товар.

В начале июля региональные управления ФАС возбудили 21 дело против 20 логистических центров торговой сети «Светофор» по признакам нарушения антимонопольного законодательства .

В ведомстве отметили, что претензии к работе «Светофора» выявили в 14 субъектах Российской Федерации – Якутии, Татарстане, Краснодарском, Ставропольском, Красноярском краях, в Воронежской, Белгородской и иных областях.

Среди нарушений – наличие в договорах поставки противоречащих закону условий, например, оплата товара только после его продажи магазином, покрытие трат на утилизацию нереализованного товара за счет поставщика.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем ФАС начала проверку рыболовецких компаний.

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