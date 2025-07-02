ФАС возбудила 21 дело против российской торговой сети

Региональные управления ФАС возбудили 21 дело против 20 логистических центров торговой сети «Светофор» по признакам нарушения антимонопольного законодательства . Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе ФАС.

Дела возбудили во время проверки логистических центров «Светофора» на предмет соответствия их работы требованиям закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». В ведомстве отметили, что претензии к работе «Светофора» выявили в 14 субъектах Российской Федерации – Якутии, Татарстане, Краснодарском, Ставропольском краях, Красноярском краях, в Воронежской, Белгородской и иных областях.

Среди нарушений – наличие в договорах поставки противоречащих закону условий, например, оплата товара только после его продажи магазином, покрытие трат на утилизацию нереализованного товара за счет поставщика. В случае признания вины ведомство возбудит против дистрибьюторов дела об административных правонарушениях и наложит штрафы.

До этого сеть магазинов «Светофор» подала в суд на Россельхознадзор из-за того, что на портале ведомства торговые точки сети были названы «площадкой для сбыта фальсификата».

Ранее сообщалось, что в магазинах «Светофор» находили тараканов и грызунов.