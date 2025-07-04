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Названа получающая более 150 тысяч рублей в месяц категория пенсионеров

РИА Новости: летчики-испытатели получают пенсию более 160 тысяч рублей в месяц
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Depositphotos

Летчики-испытатели получают пенсию в среднем более 160 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Социального фонда России.

С 1 апреля 2025 года средний размер пенсии для этой категории россиян вырос до 163 120 рублей в месяц. По данным ведомства, по сравнению с 1 января сумма увеличилась на 13 тысяч рублей.

Средняя пенсия работающих россиян составляет около 151 тысячи рублей, а неработающих — примерно 167 тысяч.

С 1 июля в России начала действовать норма, согласно которой периоды работы на Украине будут включаться в страховой стаж граждан РФ. Ожидается, что это позволит увеличить размер пенсии примерно 700 тысячам россиян. Для каждого полного календарного года работы будет применяться определенный коэффициент.

До этого эксперт в сфере финансов и банковского дела, доцент экономического факультета РУДН Владимир Григорьев заявил, что россиянам нельзя рассчитывать только на одну пенсию в старости — такой подход опасен тем, что в результате придется жить не в самых комфортных жизненных условиях. Справиться без накоплений с обычной пенсией можно, если в старости у человека окажутся рядом заботливые родственники. Но если у тех самих будут финансовые трудности, то пенсионного обеспечения на комфортную жизнь не хватит — пенсии сегодня в России низкие, даже базовых потребностей они порой не покрывают, подчеркнул экономист. Среди популярных способов копить на старость эксперт назвал накопления на банковских депозитах, покупку недвижимости, накопительное страхование жизни.

Ранее в Совфеде сравнили пенсию мужчин и женщин.

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