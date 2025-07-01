На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Имеющие стаж на Украине россияне смогут увеличить свои пенсии

Имеющие стаж на Украине россияне смогут с 1 июля увеличить свои пенсии
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

C 1 июля 2025 года в России начнет действовать норма, согласно которой периоды работы на Украине будут включаться в страховой стаж граждан РФ. Ожидается, что это позволит увеличить размер пенсии примерно 700 тысячам россиян, пишет ТАСС.

Для каждого полного календарного года работы будет применяться определенный коэффициент. Перерасчет пенсий будет производиться исключительно на основании заявлений граждан, поэтому заинтересованным лицам необходимо лично обратиться в Социальный фонд.

Важно отметить, что закон не имеет обратной силы, поэтому перерасчет уже выплаченных пенсий не предусмотрен. Таким образом, страховая пенсия, право на получение которой возникнет с учетом новых правил, будет назначаться с даты обращения гражданина, но не ранее 1 июля 2025 года.

На днях депутат Государственной думы Алексей Журавлев сообщил, что в страховой стаж засчитываются периоды работы на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

Ранее россиянам рассказали, как повысить сумму пенсионных баллов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами