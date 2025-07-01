Имеющие стаж на Украине россияне смогут увеличить свои пенсии

C 1 июля 2025 года в России начнет действовать норма, согласно которой периоды работы на Украине будут включаться в страховой стаж граждан РФ. Ожидается, что это позволит увеличить размер пенсии примерно 700 тысячам россиян, пишет ТАСС.

Для каждого полного календарного года работы будет применяться определенный коэффициент. Перерасчет пенсий будет производиться исключительно на основании заявлений граждан, поэтому заинтересованным лицам необходимо лично обратиться в Социальный фонд.

Важно отметить, что закон не имеет обратной силы, поэтому перерасчет уже выплаченных пенсий не предусмотрен. Таким образом, страховая пенсия, право на получение которой возникнет с учетом новых правил, будет назначаться с даты обращения гражданина, но не ранее 1 июля 2025 года.

На днях депутат Государственной думы Алексей Журавлев сообщил, что в страховой стаж засчитываются периоды работы на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

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