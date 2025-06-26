На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кому из россиянок пересчитают пенсии в 2026 году

«ПГ»: пенсии многодетных россиянок пересчитают в 2026 году
close
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

В России в 2026 году планируют пересчитать страховой стаж матерей и увеличить выплаты тем, кто имеет пять и более детей. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По ее данным, нововведение затронет и тех женщин, которые уже вышла на пенсию, в общей сложности стаж пересчитают почти 400 тыс. россиянок. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточнила, что снятие ограничения на учет нестрахового стажа позволит многодетным заработать больше баллов за нестраховой период.

«Это говорит о том, что государство достаточно высоко ценит труд матери, особенно матери многодетной», — подчеркнула Бессараб.

Профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина до этого рассказала, что отсрочка выхода на пенсию на пять лет может увеличить ее размер на 40%. По словам Капустиной, время выхода на пенсию является ключевым фактором ее размера. При этом каждый дополнительный год работы после достижения пенсионного возраста приносит существенную прибавку к будущим выплатам, уточнила она.

Ранее россиянам рассказали, как удвоить свою пенсию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами