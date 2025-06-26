Стало известно, кому из россиянок пересчитают пенсии в 2026 году

В России в 2026 году планируют пересчитать страховой стаж матерей и увеличить выплаты тем, кто имеет пять и более детей. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По ее данным, нововведение затронет и тех женщин, которые уже вышла на пенсию, в общей сложности стаж пересчитают почти 400 тыс. россиянок. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточнила, что снятие ограничения на учет нестрахового стажа позволит многодетным заработать больше баллов за нестраховой период.

«Это говорит о том, что государство достаточно высоко ценит труд матери, особенно матери многодетной», — подчеркнула Бессараб.

Профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина до этого рассказала, что отсрочка выхода на пенсию на пять лет может увеличить ее размер на 40%. По словам Капустиной, время выхода на пенсию является ключевым фактором ее размера. При этом каждый дополнительный год работы после достижения пенсионного возраста приносит существенную прибавку к будущим выплатам, уточнила она.

Ранее россиянам рассказали, как удвоить свою пенсию.