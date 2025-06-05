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Россиянкам пообещали увеличение материнского капитала в 2026 году

Экономист Балынин: маткапитал на первого ребенка будет 738 тыс. руб. в 2026 году
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Размер материнского капитала в 2026 году может достичь 738 585,64 рубля на первого ребенка и 237 427,80 рубля — на второго, если за первого были получены выплаты. Если этого сделано не было, размер материнского капитала на второго ребенка составит 976 013,44 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он пояснил, что такие суммы возможны в случае, если инфляция по итогам 2025 года составит 7%, как прогнозирует ЦБ. Если темпы роста цен будут на уровне 8% (по верхней границе прогноза Банка России), то размер материнского капитала составит 745 488,31 рубля на первого ребенка и 239 646,75 рубля и 985 135,06 рубля соответственно — на второго.

«Размер семейного капитала в настоящее время ежегодно индексируется государством с учетом уровня инфляции. В этом году, в частности, с 1 февраля 2025 года сумма семейного капитала была увеличена на 9,5%, до 912 162,09 рубля (при рождении второго или последующих детей при условии, что ранее семья не получала семейный капитал). С 2020 года расширен круг семей, кому положен семейный капитал: он предоставляется при рождении первого ребенка. Так, в частности, на первого ребенка размер семейного капитала в настоящее время составляет 690 266,95 рубля. До 1 февраля 2025 года размер был равен 630 380,78 рубля. На второго ребенка сумма семейного капитала составляет 221 895,14 рубля, если были получены выплаты и на первого. До 1 февраля 2025 года размер был равен 202 643,96 рубля», — отметил Балынин.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России с 20 по 26 мая замедлилась до 9,78% с 9,9% на предыдущей неделе.

Ранее в Госдуме не поддержали идею увеличить маткапитал для молодых матерей.

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