В Госдуме не поддержали идею увеличить маткапитал для молодых матерей

Депутат Бессараб не поддержала идею увеличить маткапитал матерям до 24 лет

Ставить барьеры по возрасту рождения первого ребенка не нужно. Такое мнение высказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью «Ленте.ру», комментируя предложение увеличить маткапитал за рождение первенца для женщин до 24 лет.

«Какая разница, когда мама родит: в 24, в 30? Главное, чтобы ребенок родился. Главное, чтобы семья состоялась», — заявила Бессараб.

Накануне глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением увеличить сумму материнского капитала еще на один миллион рублей при рождении первого ребенка до достижения женщиной 24 лет.

По мнению Лантратовой, поддержка россиян, которые решились стать родителями в более раннем возрасте, положительно повлияет на демографическую ситуацию в стране именно благодаря увеличению вероятности появления последующих детей.

Ранее сообщалось, сколько стоит «поднять ребенка на ноги».