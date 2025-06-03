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Общество
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В Госдуме не поддержали идею увеличить маткапитал для молодых матерей

Депутат Бессараб не поддержала идею увеличить маткапитал матерям до 24 лет
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Ставить барьеры по возрасту рождения первого ребенка не нужно. Такое мнение высказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью «Ленте.ру», комментируя предложение увеличить маткапитал за рождение первенца для женщин до 24 лет.

«Какая разница, когда мама родит: в 24, в 30? Главное, чтобы ребенок родился. Главное, чтобы семья состоялась», — заявила Бессараб.

Накануне глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением увеличить сумму материнского капитала еще на один миллион рублей при рождении первого ребенка до достижения женщиной 24 лет.

По мнению Лантратовой, поддержка россиян, которые решились стать родителями в более раннем возрасте, положительно повлияет на демографическую ситуацию в стране именно благодаря увеличению вероятности появления последующих детей.

Ранее сообщалось, сколько стоит «поднять ребенка на ноги».

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