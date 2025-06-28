В Госдуме рассказали, стоит ли сейчас брать ипотеку

Аксаков: вкладывать средства в ипотеку рациональнее, когда ставки пойдут вниз

Ипотечные ставки в РФ определенное время сохранятся на довольно высоком уровне, поэтому сейчас рациональнее копить деньги. Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Очевидно, что определенное время ипотечные ставки сохранятся на достаточно высоком уровне, поэтому сейчас рационально копить деньги для приобретения жилья в будущем, когда ставки пойдут вниз», — отметил парламентарий.

При этом Аксаков уточнил, что скоро у желающих приобрести жилье появится возможность открыть жилищные депозиты.

До этого депутат заявил, что размер выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей в России может быть увеличен вдвое — с 450 тыс. до 900 тыс. рублей. По словам Аксакова, соответствующий законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента.

6 июня ЦБ снизил ключевую ставку с 21 до 20%, объяснив это тем, что проинфляционные риски в экономике немного уменьшились, но по-прежнему остаются доминирующими над дезинфляционными факторами в среднесрочной перспективе.

Ранее эксперт оценил идею расширить льготную ипотеку на врачей, учителей и ученых.