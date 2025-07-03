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Названа сумма дохода с вкладов, на которую начислят налог

Финансист Диашов: налогом обложат полученный с вклада доход от 210 тысяч рублей
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До 1 декабря 2025 года россиянам необходимо уплатить налог на доходы по вкладам за 2024 год. Об этом агентству «Прайм» рассказал председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России» Егор Диашов.

Он подчеркнул, что это необходимо сделать, если сумма дохода по вкладам превышает необлагаемую сумму. Она рассчитывается по форму: 1 млн рублей умножить на максимальную ключевую ставку на первое число каждого месяца в году.

Финансист добавил, что в 2024 году ставка составила 21%, а доход, который не облагается налогом, составляет 210 тысяч рублей.

Он добавил, что если у гражданина существует несколько вкладов, то доход по ним суммируется.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что вероятность повышения налога на проценты по вкладам в России в ближайшие годы полностью исключена.

По его словам, если в 2025 году ЦБ не будет повышать ключевую ставку, налогом будут облагаться проценты по вкладам свыше 210 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, как рассчитать налог по вкладам.

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