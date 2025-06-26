В России оценили возможность повышения налога на проценты со вкладов

Вероятность повышения налога на проценты по вкладам в России в ближайшие годы полностью исключена. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Вероятность повышения налоговых ставок по НДФЛ в ближайшие годы полностью исключаю. Никаких предпосылок для подобных корректировок я абсолютно не вижу. Для сохранения сформировавшегося высокого уровня доверия налогоплательщиков к налоговой системе, на мой взгляд, крайне важно обеспечить сохранение установленных в настоящее время подходов к налогообложению доходов физических лиц, в том числе в виде процентов по вкладам. Поэтому я убежден, что в ближайшие годы никаких решений относительно увеличения налоговых ставок при обложении доходов в виде процентов по вкладам приниматься не будет,» — отметил Балынин.

По его словам, если в 2025 году ЦБ не будет повышать ключевую ставку, налогом будут облагаться проценты по вкладам свыше 210 тыс. рублей. Если сумма процентов, которую получит человек, равна или меньше этого показателя, никаких налогов платить не нужно. Если доход в виде процентов по депозитам составил, например, 225 тыс. рублей, в 2026 году нужно будет уплатить налог в 1 950 рублей, оценил Балынин.

Он уточнил, что заплатить этот налог можно через личный кабинет налогоплательщика РФ. Федеральная налоговая служба направит туда уведомление о сумме налога к уплате.

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