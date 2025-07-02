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Россия ждет положительного ответа от Белоруссии по самолету «Освей»

Алиханов: РФ ждет положительного заключения от Белоруссии по самолету Освей
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«558 Авиационный ремонтный завод»

Российская сторона ждет положительного заключения от белорусских партнеров по самолету «Освей», чтобы продолжить разработку рабочей конструкторской документации (РКД). Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

По его словам, представители РФ разработали все параметры проекта.

«Сейчас мяч на стороне наших белорусских партнеров. Ждем от них положительного заключения, чтобы продолжить уже разработку непосредственно РКД», — заявил он.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике из фракции «Единая Россия» Денис Кравченко заявил, что история показала, что родство России и Белоруссии переживет все испытания, и никто не сможет внести разлад в отношения двух стран. По его словам, реализуется проект 19-местных турбовинтовых самолетов ЛМС-401 «Освей», выпуск которых планируется в 2026 году.

11 октября прошлого года Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о разработке и организации серийного производства двухдвигательного легкого самолета «Освей». До этого Путин на встрече с белорусским коллегой заявил, что у Москвы и Минска есть возможность дополнять друг друга в промышленных проектах, включая авиацию.

Ранее Лукашенко подтвердил размещение «Орешника» в Белоруссии.

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