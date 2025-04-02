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Депутат назвал отношения России и Белоруссии по-настоящему братскими

Депутат Кравченко: никто не сможет внести разлад в отношения России и Белоруссии
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Reuters

История показала, что родство России и Белоруссии переживет все испытания, и никто не сможет внести разлад в отношения двух стран. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике из фракции «Единая Россия» Денис Кравченко.

Парламентарий отметил, что за 25 лет существования уникального межгосударственного объединения — Союзного государства России и Белоруссии, проделан большой путь.
Отношения России и Беларуси он назвал по-настоящему братскими.

«Сегодня граждане наших стран могут путешествовать между двумя государствами со всем комфортом – какие-ли препятствия для въезда и даже роуминг отсутствуют», — сказал Денис Кравченко.

Кроме того, депутат напомнил, что Россия и Белоруссия совместно решают ряд задач для достижения технологического суверенитета обеих стран.

«Реализуется проект 19-местных турбовинтовых самолетов ЛМС-401 «Освей», выпуск которых планируется в 2026 году. Минский завод гражданской авиации № 407 также помогает нашей стране с реализацией проекта МС-21», — отметил Денис Кравченко.

Он также добавил, что сотрудничество простирается и на космос — в прошлом году с Байконура стартовал интернациональный экипаж с первой белорусской женщиной-космонавтом. Готовится к реализации проект развития совместной сети космической системы дистанционного зондирования Земли.

«Мы действительно прошли большой путь по углублению интеграции с Белоруссией, но у все еще остается большой пласт работы для ее развития и упрощения экономической кооперации между двумя странами», — заключил первый зампред думского комитета.

2 апреля Россия и Белоруссия празднуют День единения народов.

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