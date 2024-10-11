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В Белоруссии ратифицировано соглашение с Россией о создании самолета «Освей»

Лукашенко ратифицировал соглашение с РФ о производстве легкого самолета «Освей»

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«558 Авиационный ремонтный завод»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о разработке и организации серийного производства двухдвигательного легкого самолета «Освей». Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба главы государства.

Самолет рассчитан на перевозку 19 пассажиров и предназначен для авиаперевозок по местным и региональным воздушным линиям. Отмечается, что он будет предназначен «в том числе, для использования санитарными службами, службами МЧС, патрулирования, десантирования и выброса парашютистов».

Соглашение было подписано 15 апреля 2024 года. 17 сентября парламент Белоруссии одобрил проект закона о его ратификации.

Ожидается, что первые образцы самолета «Освей» будут произведены в 2026-2027 годах.

До этого президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что у Москвы и Минска есть возможность дополнять друг друга в промышленных проектах, включая авиацию.

Ранее Минпромторг пересмотрел планы по выпуску самолетов.

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