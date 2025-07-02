Стало известно, от чего будет зависеть размер пошлин США на товары Вьетнама

США и Вьетнам могут заключить торговое соглашение, которое установит размер пошлин на поставляемые в Соединенные Штаты вьетнамские товары в зависимости от содержания в них иностранных компонентов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Вьетнам и США близки к заключению торгового соглашения, в рамках которого на товары будет распространяться масштабируемая шкала пошлин в зависимости от доли иностранных компонентов», — говорится в сообщении.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

28 мая Американский суд по международной торговле заблокировал введенные главой государства таможенные пошлины. В постановлении суда подчеркивалось, что Трамп превысил полномочия, которыми наделяется президент по Закону об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций. Однако на следующий день Апелляционный суд восстановил действие указов Трампа о пошлинах.

Ранее стало известно, что Трамп подпишет указ о повышении пошлин на импорт стали и алюминия.