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Глава Сбербанка увидел в экономике России много признаков резкого торможения

Греф: существует много признаков резкого торможения российской экономики
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Пресс-служба Сбера

Существует много признаков того, что экономика России стала резко тормозить. Об этом в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС.

«И причиной тому, конечно, целый набор факторов. Ставка является одним из них. Может быть, самым ключевым, но тем не менее так сложилось, что мы имеем сегодня сочетание еще и очень крепкого рубля», — заявил он.

По словам Грефа, в России замечен кризис на сырьевых рынках, а также падение цен на ключевые экспортные товары. Глава Сбербанка отметил, что рынок труда «явно перегрет». При этом он подчеркнул, что ситуация в начале 2025 года, согласно статистике, «не такая печальная».

До этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе регулятора заявила, что темпы снижения инфляции в России опережают ожидания Центробанка.

30 июня замглавы ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Банк России на заседании в июле может снизить ключевую ставку. Он рассказал, что решение на июльском заседании Центробанка будет исходить из уверенности в том, что инфляция движется по траектории возвращения к порогу 4% в следующем году.

Ранее в Госдуме прокомментировали слухи о заморозке вкладов в банках.

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