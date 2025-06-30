На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Банк России в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки

Заботкин: ЦБ в июле может рассмотреть более значимое снижение ставки, чем в июне
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Банк России на заседании в июле может снизить ключевую ставку. Об этом заявил замглавы ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах летней макроэкономической школы регулятора, передает РИА Новости.

Совет директоров Банка России 6 июня принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 20% годовых.

Он рассказал, что решение на июльском заседании Центробанка будет исходить из уверенности в том, что инфляция движется по траектории возвращения к порогу 4% в следующем году. По его словам, если поступившие к этому моменту данные по экономике, рынку труда, кредитной активности и самой инфляции, а также по инфляционным ожиданиям позволят «говорить о том, что замедление инфляции до 4% согласуется и с более значимым шагом», то регулятор рассмотрит такой вариант.

Отвечая на вопрос о том, будет ли снижение более чем на 100 б.п., зампредседателя ЦБ подчеркнул, что речь идет о более значимом шаге, чем в июне.

28 июня глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин высказал мнение, что к концу года ключевая ставка может быть снижена до 13–15%.

Ранее сообщалось, что ЦБ вводит ограничения на автокредиты и займы под залог авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами