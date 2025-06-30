Банк России в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки

Заботкин: ЦБ в июле может рассмотреть более значимое снижение ставки, чем в июне

Банк России на заседании в июле может снизить ключевую ставку. Об этом заявил замглавы ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах летней макроэкономической школы регулятора, передает РИА Новости.

Совет директоров Банка России 6 июня принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 20% годовых.

Он рассказал, что решение на июльском заседании Центробанка будет исходить из уверенности в том, что инфляция движется по траектории возвращения к порогу 4% в следующем году. По его словам, если поступившие к этому моменту данные по экономике, рынку труда, кредитной активности и самой инфляции, а также по инфляционным ожиданиям позволят «говорить о том, что замедление инфляции до 4% согласуется и с более значимым шагом», то регулятор рассмотрит такой вариант.

Отвечая на вопрос о том, будет ли снижение более чем на 100 б.п., зампредседателя ЦБ подчеркнул, что речь идет о более значимом шаге, чем в июне.

28 июня глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин высказал мнение, что к концу года ключевая ставка может быть снижена до 13–15%.

Ранее сообщалось, что ЦБ вводит ограничения на автокредиты и займы под залог авто.