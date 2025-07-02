Греф назвал признаки переохлаждения экономики

Глава Сбербанка Герман Греф заявил об очевидных рисках переохлаждения экономики. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что это все понимают, и Центральный банк это хорошо понимает, что сейчас пришло время выровнять ситуацию. Очень важно не передержать высокие реальные ставки», — сказал он.

Греф добавил, что в данный момент для улучшения экономической ситуации важно принимать выверенные решения.

Недавно Греф в рамках годового собрания акционеров отметил, что текущий год является непростым для российского бизнеса, но Сбер рассчитывает выполнить все свои планы, несмотря на все сложности. В условиях очень высоких ставок и резко упавшего спроса на кредиты это будет непросто.

До этого сообщалось, что с 1 июля 2025 года Сбер снизит ставки по ипотеке на 0,5–2 процентных пункта. Кроме того, с 30 июня банка планирует снизить минимальные ставки по потребительским кредитам.

Ранее Греф объяснил, кто на самом деле управляет Сбербанком.