Греф назвал следующий год непростым для российского бизнеса

Греф заявил, что 2026 год будет непростым для Центробанка и бизнеса

Текущий год является непростым для российского бизнеса, но Сбер рассчитывает выполнить все свои планы, несмотря на все сложности. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в рамках годового собрания акционеров, передает ТАСС.

В условиях очень высоких ставок и резко упавшего спроса на кредиты это будет непросто, подчеркнул он.

«Кстати, 2026 год обещает быть тоже не самым простым», — сказал Греф, отметив, что в связи с этим Сберу необходимо за этот год набрать хорошую форму, чтобы и в 2026 году не разочаровать инвесторов.

По его словам, пока сложно говорить о том, будет ли следующий год сложнее, многое будет зависеть от геополитики, роста ВВП, ставок ЦБ.

Но уже видно, что он не будет простым, потому что первая половина 2026 года «уже сейчас как минимум видна», добавил Греф.

С 1 июля 2025 года Сбер снизит ставки по ипотеке на 0,5–2 процентных пункта. Кроме того, с 30 июня банка планирует снизить минимальные ставки по потребительским кредитам.

Ранее сообщалось, что Минфин и Сбер будут совместно развивать искусственный интеллект.