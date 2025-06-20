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Греф объяснил, кто на самом деле управляет Сбербанком

Греф заявил, что Сбербанком управляет не он, а рынок
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Сбер

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитной организацией на самом деле управляет рыночная конкуренция, а не он. Об этом председатель правления заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Есть иллюзия того, что я управляю Сбербанком. Это иллюзия. Сбербанком управляет рынок, рыночная конкуренция. Вы можете посмотреть на наши относительные показатели и сразу же увидеть, где мы хорошо, где не очень», — сказал глава Сбербанка.

Греф добавил, что конкуренция является залогом успеха любой крупной компании. По его словам, чем выше соперничество, тем больше выиграет конечный потребитель. При этом к конкурентам нужно относиться уважительно, подчеркнул глава компании.

Несколькими часами ранее Греф охарактеризовал текущую ситуацию в российской экономике как «идеальный шторм». По его словам, на внутреннем рынке сейчас наблюдается сразу несколько серьезных проблем. В частности, высокие реальные процентные ставки мешают бизнесу инвестировать, что может замедлить экономический рост.

Ранее глава Сбербанка дал совет россиянам, куда вложить 1 млн рублей.

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ПМЭФ – 2025
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