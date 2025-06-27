Сбер объявил о снижении ставок по ипотеке, кредитам и вкладам

Сбер снизит ставки по ипотеке и кредитам с 1 июля

С 1 июля 2025 года Сбер снизит ставки по ипотеке на 0,5–2 процентных пункта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе финансовой организации.

Размер снижения будет зависеть от суммы первоначального взноса. Также банк вводит дополнительную скидку в 1 п.п. на кредиты для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) при возведении быстровозводимых домов. Минимальные ставки на «Домклик» составят от 21,4%.

Кроме того, уже с 30 июня Сбер планирует снизить минимальные ставки по потребительским кредитам на 1 п.п.

Также с этой даты изменятся условия вкладов: максимальная ставка по продуктам «Лучший %» и «СберВклад» на срок 4–5 месяцев составит 18% годовых (против текущих 19%). Надбавка по вкладам будет снижена с 1% до 0,7%.

В июне банк уже понижал ставки: по рыночной ипотеке — на 2–3,5 п.п., по потребительским кредитам — на 2 п.п. В Сбере объяснили, что на такие шаги повлияла недавняя корректировка ключевой ставки ЦБ.

До этого лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с инициативой снизить ставку по программе «Семейная ипотека» в два раза — с 6 до 3% годовых.

Ранее стало известно, что в России запустят специальную программу ипотеки для участников СВО.