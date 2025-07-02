Санкции США в отношении экс-президента ФИДЕ Илюмжинова приостановлены

Президент США Дональд Трамп приостановил санкции в отношении бывшего президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсана Илюмжинова. Об этом «Интерфаксу» рассказал сам российский бизнесмен.

«Трамп подписал указ, который приостановил действие американских санкций в отношении меня», — поделился Илюмжинов.

Бизнесмен поблагодарил Трампа, отметив, что несправедливые санкции в отношении него действовали 10 лет.

Он также добавил, что подобные шаги сближают народы России и США.

До этого министерство финансов США ввело персональные санкции против четырех граждан России.

Под ограничения попали IT-компания Aeza Group, ее британский филиал и две предполагаемые «дочки» в России, а также четверо руководителей: гендиректор Арсений Пензев (арестован в РФ за размещение BlackSprut), технический директор Владимир Гаст, финансовый куратор Юрий Бозоян (арестован) и временно исполняющий обязанности Игорь Князев.

Ранее политолог допустил, что президент США Дональд Трамп все-таки введет новые санкции против России.